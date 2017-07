Une résidente de la Capitale-Nationale remporte un gros lot record

Une résidente de la région de la Capitale-Nationale a remporté un gros lot record de 1 million $ sur le site internet Espacejeux opéré par Loto-Québec.

Grâce à une simple mise de 80 sous, l’heureuse internaute a mis la main sur un gros lot de 1 million $ en jouant au jeu «Crown of Egypt». Il s’agit du plus important lot à avoir été remporté sur le site d’Espacejeux, a souligné Loto-Québec.

«Des vérifications additionnelles sont nécessaires avant de pouvoir officiellement remettre le chèque à la gagnante, mais nous avons bien hâte de le faire. Nous nous sommes mis en contact avec elle cet après-midi, et elle était étonnamment très calme au téléphone», a raconté le directeur général d’Espacejeux, Luc Morin, sans dévoiler l’identité de la gagnante.

Le jeu «Crown of Egypt» est une version du Powerbucks canadien qui offre un gros lot progressif, en fonction des mises des joueurs. En plus d’être accessibles en ligne, les joueurs peuvent aussi tenter de remporter la cagnotte dans les casinos du Québec, de la Colombie-Britannique et du Manitoba.