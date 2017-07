À 6 mois de grossesse, son ventre plat fait (encore) polémique

À force d’afficher un ventre plat et musclée malgré sa grossesse très avancée, Sarah Stage a fini par agacer ses internautes, qui l’accusent d’être une mauvaise mère.

Sarah Stage mène une jolie carrière de mannequin, accumule plus de 2 millions d’abonnés sur Instagram et a une passion pour le fitness qui se lit sur son corps. Elle entame également son sixième mois de grossesse!

Habituée à poster son corps mince et musclé sur Instagram, la jeune femme de 33 ans n’a pas laissé sa grossesse la stopper. Au contraire, elle affiche régulièrement son ventre sur les réseaux sociaux... Et c’est justement ça qui agace les internautes: au lieu de montrer un «baby bump» arrondi, Sarah Stage affiche des abdominaux en béton.

De nombreux abonnés lui ont reproché d’être une mauvaise mère, l’accusant de se soucier plus de son physique que de l’enfant à naître.

Pourtant, Sarah Stage n’a rien à craindre, puisqu’elle est déjà l’heureuse maman d’un petit garçon. Déjà, à l’époque de sa première grossesse, son physique musclé avait créé la polémique.

Des attaques et des inquiétudes inutiles, puisque le bébé pesait finalement 4 kilos à la naissance.

Se moquant de ses détracteurs, la mannequin a posté de nouvelles photos d’elle, expliquant bien que le bébé à venir est en très bonne santé.

«Bébé numéro 2 est en forme et sa taille est normale. J'aurais pensé qu'après avoir accouché de James, qui est né en excellente santé et pesait 9 livres a la naissance, les gens seraient plus compréhensifs pendant cette grossesse et garderaient leurs commentaires négatifs pour eux. Nous sommes toutes différentes et c'est ce qui nous rend uniques !», a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

C’est certain, toutes les femmes vivent leur grossesse différemment!