Autobus déviés pour la Formule E

Plusieurs circuits d’autobus de la STM seront déviés pendant quatre semaines pour laisser la place au championnat de Formule E qui aura lieu les 29 et 30 juillet.

Jusqu’au 9 août inclusivement, les parcours de 15 lignes d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) au centre-ville seront modifiés ou annulés.

Ce sont les travaux entourant la préparation de la piste de course dans les rues de Montréal qui causent ces déroutages temporaires. En effet, comme la préparation de l’événement est déjà bien entamée, plusieurs rues du quadrilatère formé des rues Notre-Dame, René-Lévesque, De Lorimier et Saint-Denis commencent à être fermées à la circulation.

Parmi les parcours qui seront touchés, on retrouve l’autobus 30, Saint-Denis/Saint-Hubert, qui arrêtera son parcours à la station Sherbrooke et la ligne 125, Ontario, qui aura comme point de départ et terminus la station Frontenac. De plus, aucun service ne sera offert à l’est de Saint-Hubert pour la ligne 150, René-Lévesque.

En raison de l’achalandage prévu, la STM ajustera son service de métro lors de l’événement.