Coincé sous un véhicule, un homme fait un arrêt cardio-respiratoire

Demeuré coincé sous un véhicule, un homme a été transporté à l’hôpital à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire.

L’incident s’est produit près du 77 de la rue des Bordages, dans le secteur de Beauport, à Québec, alors que les pompiers du Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec ont été contactés par un passant.

«Il nous a contactés pour nous dire qu’une personne était coincée sous un véhicule, que ses yeux étaient ouverts, qu’elle ne parlait pas, mais qu’elle respirait », a expliqué Bill Noonan, porte-parole du SPCIQ.

Mâchoire de vie

Les pompiers ont rapidement été dépêchés sur les lieux où l’homme était inconscient à leur arrivée. Ils ont alors mis en branle une opération pour extirper l’individu, dont l’âge est inconnu, de sa fâcheuse position.

«On a balancé cela en appel comme si ce serait une mâchoire de vie. Même s’il n’y a pas d’impact, on a un véhicule à soulever et on doit le stabiliser parce que, oui, on peut soulever un véhicule, mais s’il retombe sur la personne, nous ne sommes pas gagnants», a précisé M. Noonan.

«Légalement, nous avons l’équipement pour soulever et stabiliser le véhicule notamment avec des blocs de soutènement. Qu’ont-ils fait comme intervention pour dégager la victime? Ont-ils pris des coussins de levage, des outils hydrauliques? Je n’ai pas tous les détails encore», a ajouté le porte-parole du SPCIQ.

Pouls

Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur l’homme dès qu’il a été dégagé de sous le «camion» avant d’être pris en charge par les ambulanciers. «Ils ont été capables d’avoir un pouls», a confirmé M. Noonan qui n’est pas en mesure de préciser pourquoi l’homme s’est retrouvé coincé sous ce véhicule.