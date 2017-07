Deux Canadiennes liées à l'État islamique arrêtées à Mossoul?

Le gouvernement canadien enquête présentement sur des informations du gouvernement irakien selon lesquelles deux Canadiennes soupçonnées d’être liées à l’organisation État islamique (EI) auraient été arrêtées à Mossoul, en Irak.

Les deux Canadiennes feraient partie d’un groupe de 20 combattantes étrangères, qui compterait aussi cinq Allemandes, trois Russes, trois Turques, une Tchétchène et six Libyennes et Syriennes.

Les 20 femmes auraient été arrêtées le 13 juillet. «Elles avaient des armes et des ceintures d’explosifs destinées à attaquer des soldats irakiens», a assuré un responsable de l’unité contre-terroriste irakienne, Haider al-Araji, au média Kurdistan 24.

Selon ce responsable, ces combattantes se cachaient dans un réseau de tunnels souterrains à Mossoul. Elles auraient travaillé pour la branche policière de l’EI.

Les autorités irakiennes n’ont pas précisé le sort réservé à ces ressortissantes étrangères, notamment à savoir si elles seront jugées en Irak ou extradées vers leur pays d’origine.

Selon Amarnath Amarasingam, un chercheur lié au Institute for Strategic Dialogue, basé à Londres, il est probable que les deux Canadiennes arrêtées viennent du Québec. «Puisque la majorité des filles que nous connaissons viennent du Québec, il est vraisemblable, statiquement, qu’elles viennent du Québec», a fait valoir le spécialiste en entrevue avec le «Globe and Mail».

Selon un rapport du ministère de la Sécurité publique datant de l’automne dernier, environ 180 Canadiens, en date du 31 décembre 2015, étaient partis combattre pour des groupes terroristes à l’étranger. Du nombre, environ 20 % serait des femmes, a précisé le «Globe».

Lancée en octobre dernier par les forces irakiennes, la bataille pour la reconquête de Mossoul a duré plusieurs mois, faisant plus d’un million de déplacés et de nombreux morts. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi s’est d'ailleurs rendu à Mossoul la semaine dernière pour féliciter les troupes pour leur victoire sur les jihadistes de l’EI.