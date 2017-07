Ed Sheeran débarque à Québec

Une des stars de la musique les plus en vue de la planète débarque à Québec mardi soir pour la toute première fois. L’équipe de techniciens d’Ed Sheeran est arrivée en ville dimanche et a profité de sa journée de congé, lundi, pour faire du rafting à Saint-Gabriel-de-Valcartier.

L’équipe de 24 techniciens de tournée du chanteur a décidé de profiter de la région en allant faire du rafting chez Expédition Nouvelle Vague, sur la rivière Jacques-Cartier. Pour la plupart d’entre eux, il s’agissait d’une première visite à Québec.

Le propriétaire, Guy Bergevin, s’est dit heureux qu’ils découvrent la région en choisissant son entreprise. Le groupe avait réservé vendredi dernier. Avant d’arriver à Québec, l’équipe était en spectacle au Connecticut samedi soir; elle bénéficiait donc d’une journée de congé avant de monter la scène mardi.

Un spectacle attendu

Le premier passage à Québec d’Ed Sheeran risque de faire du bruit. Il n’a fallu que trois minutes, lors de la vente des billets au grand public, pour que toutes les places s’envolent, ce qui a causé la grogne de nombreux spectateurs. À cause d’un horaire de tournée très serré, aucune supplémentaire ne peut être ajoutée.

Quant aux sites de revente, les billets y pullulent à prix astronomiques. Sur Kijiji, on a vu des billets à 1000 $ la paire. Sur d’autres sites, on peut payer jusqu’à 620 $ pour chaque billet.

Le troisième album d’Ed Sheeran, «Divide», a battu plusieurs records. Il a obtenu plus de 56 millions d’écoutes en 24 heures lors de sa sortie, en mars. Il a franchi la barre de 4 millions de ventes mondiales en 10 jours.

L’interprète de «Thinking Out Loud» ravit les critiques partout où il passe. À Glastonbury, «The Guardian» l’a qualifié d’«étincelant et sexy». Le magazine «NME» a affirmé qu’il est «fait pour jouer sur de grandes scènes» et qu’il n’offre rien de moins que la «classe des maîtres» sur la façon de le faire.

L’auteur des récents succès «Shape of You» et «Castle on the Hill» devrait satisfaire ses fans en interprétant tous ses nombreux succès. Lors de son dernier spectacle, dans le Connecticut, son programme comprenait 17 chansons, dont 9 proviennent du dernier album.

Même si le Britannique minimise ses publications sur les réseaux sociaux, il a enflammé la Toile avant-hier puisqu’il s’est vu confier un tout petit rôle dans la populaire série de HBO «Game of Thrones». Il y chantait simplement autour d’un feu, dans le premier épisode de la saison 7.

Ed Sheeran est en pleine tournée nord-américaine jusqu’au 7 octobre. Il partira ensuite sur le continent asiatique.

Contrairement à Iron Maiden, dimanche, les spectateurs au parterre n’auront pas besoin de leur carte de crédit pour accéder à leur place. Il s’agissait d’une demande particulière du groupe.

Ed Sheeran est en spectacle au Centre Vidéotron mardi soir, et mercredi au Centre Bell. James Blunt assure la première partie.