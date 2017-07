En pleurs, Aaron Carter raconte le soir de son arrestation

La location d’une voiture minable serait la cause des déboires d’Aaron Carter, arrêté pour possession de drogue et ivresse au volant samedi en Géorgie.

Le chanteur de 29 ans et frère de Nick des Backstreet Boys dit avoir loué une voiture pour sa tournée puisqu’il est traumatisé des avions depuis les attentats du 11 septembre 2001.

«Je faisais la première partie de Michael Jackson et nous prenions l'avion le matin du 11 septembre et j’ai vu de mes propres yeux les gens sauter du World Trade Center», explique-t-il à Entertainment Tonight.

Selon ses dires, le chanteur avait beaucoup de problèmes avec la voiture de location qu’il a qualifiée de «citron».

«Quelqu’un disait que je conduisais de manière erratique, mais j’avais des problèmes d’alignement. Je suis arrêté dans un garage pour régler les problèmes», se défend-il.

Rendu à l’atelier de mécanique, Carter dit avoir été sorti de force de son automobile par les forces de l'ordre.

«J’ai aussitôt invoqué mon droit de parler à mon avocat et ils [les policiers] ont refusé», affirme-t-il tout en confirmant qu’il avait «fumé au moins neuf heures avant l’arrestation».

Réfutant les allégations de consommation excessive de drogues (crack ou héroïne), le chanteur a déclaré qu’il est prêt à passer un polygraphe et énumérer la quantité de médicaments qu’il prend.

«J’ai une condition médicale. J’ai une hernie hiatale. Le docteur me rappelle constamment que je dois évacuer le stress le plus possible, sinon je pourrais développer un cancer», affirme Carter. «Je n’ai pas besoin d’aide. Je veux dire que je suis humain et que je fais des erreurs comme tout le monde, mais je ne vais jamais risquer ma vie ou celle de ma petite amie», conclut l’artiste de 29 ans.

Carter a été accusé de possession de drogue et ivresse au volant.