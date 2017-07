La fontaine de la place Vauquelin ne fonctionne déjà plus

À peine deux semaines après l’inauguration de la nouvelle place Vauquelin, près de l’hôtel de ville, un bris d’aqueduc a déjà rendu inopérante la fontaine fraîchement rénovée. La Ville ne sait pas à quel moment elle pourra faire repartir le jet d’eau.

«Je suis déçu et fâché, a reconnu Richard Bergeron, membre du comité exécutif et responsable du projet. On ne connaît pas encore la cause du bris ni qui en est responsable, mais nous avons démarré une enquête pour en savoir plus.»

Présentée comme une attraction touristique pour le 375e anniversaire de Montréal, la place Vauquelin avait reçu une cure de rajeunissement durant la dernière année au coût de 14 millions $.

Vendredi, la conduite qui relie le système d’aqueduc de la Ville à la conduite d’eau qui alimente la fontaine s’est brisée, causant une inondation de quelques centimètres d’eau dans le sous-sol de l’hôtel de ville.

La fontaine sera vidée puis remplie à nouveau d’ici vendredi. Un système de filtration et des pompes seront ajoutés pour assurer la salubrité de l’eau stagnante.

Pas de nouveaux travaux

M. Bergeron reconnaît qu’il y aura des coûts liés à cet événement, «mais pas grand-chose», dit-il. Il ne sait pas encore si c’est la Ville ou l’entrepreneur qui en sera responsable. «Je vous rassure, il n’est pas question de rouvrir la place Vauquelin. Si quelqu’un m’arrive avec cette solution, je le crucifie», a-t-il lancé.

L’élu ne sait pas non plus si la conduite d’eau à l’origine de l’incident était trop âgée, ou si elle devait être changée.

Pourtant, Projet Montréal rappelle que tout au long de la réalisation du chantier de la place Vauquelin, «la Ville indiquait que la localisation des conduites d’eau souterraine rendait le projet plus complexe», souligne le conseiller municipal Éric Alan Caldwell.

«Si ces conduites faisaient partie intégrante du projet et qu’elles devaient faire l’objet d’une attention particulière, comment se fait-il qu’on n’ait pas pu prévoir le coup?», demande-t-il.