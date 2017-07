Navette gratuite pour les Îles-de-Boucherville

Le RTL offrira une navette gratuite entre le terminus de Longueuil et la plage à proximité des Îles-de-Boucherville toutes les fins de semaine.

Cette navette estivale du Réseau de transport de Longueuil (RTL) répondra à la forte demande d’accès à deux destinations prisées des vacanciers.

Commençant son parcours au terminus de Longueuil, la navette se dirigera directement à la plage et à l’entrée du parc national des Îles-de-Boucherville. Elle sera offerte tous les samedis et dimanches jusqu’à 4 septembre. Des départs seront prévus aux heures entre 9 h 45 et 18 h 30.