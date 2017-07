Rappel de yogourt Liberté et Minigo

Un avis de rappel a été émis concernant des yogourts de marque Yoplait Minigo et Liberté en raison de la possible présence de morceaux de plastique dans les produits.

Le rappel concerne quatre produits précis, soit les yogourts Minigo aux fraises avec le CUP 0 56920 48953 1 et les codes JL16, JL22, AU01, AU07, AU13 et AU19, les yogourts Minigo aux framboises avec le CUP 0 56920 48954 8 et les codes JL16, JL23, JL31, AU07 et AU20, les yogourts grecs Liberté aux framboises 2 % avec le CUP 0 65684 47963 4 et les codes JL16, JL29, AU11, AU19 et AU25 et les yogourts grecs Liberté à la noix de coco 2 % avec le CUP 0 65684 48901 5 et les codes JL16, JL21, JL29, AU11 et AU19.

Les yogourts Minigo ont été vendus en format 4 x 90 grammes tandis que les yogourts Liberté ont été vendus en format 4 x 120 grammes.

Les produits ont été vendus à la grandeur du Canada, a précisé l’Agence canadienne d’inspection des aliments.