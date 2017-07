Un cathéter retrouvé dans un contenant de crème glacée

La journée s'est terminée de façon dramatique pour la famille Francoeur, qui célébrait dimanche dernier l'arrivée d'un nouveau-né. Au moment du dessert, un des invités a mordu dans un bout de seringue qui s'était glissé dans le contenant de crème glacée de la Laiterie de Coaticook.

Deux autres membres de la famille ont aussi mangé de la crème glacée provenant du même contenant.

Après la fâcheuse découverte, tous les membres de la famille ont dû recevoir des traitements préventifs contre le VIH et l'hépatite A, B et C.

Enquête en cours

Du côté de la Laiterie de Coaticook, on s'explique mal cette découverte inquiétante dans un des produits.

Selon le propriétaire Jean Provencher, il y a peu de chance qu'un objet puisse se glisser lors des opérations de remplissage des contenants. «Nous avons des bandes-vidéos de la chaîne de production. Nous n'avons rien remarqué d'anormal. Nous avons aussi des systèmes de filtrage qui empêchent des corps étranger de pénétrer à l'intérieur des contenants», assure-t-il.

TVA Nouvelles a aussi obtenu confirmation que des représentants de l'Agence canadienne de l'inspection des aliments seront dans les locaux de la laiterie ce mardi.