Une augmentation redoutée par les producteurs agricoles

La rentabilité de milliers d'entreprises agricoles serait compromise si la hausse du salaire minimum n'est pas accompagnée de mesures significatives, révèle une étude commandée par AGRIcarrières.

Selon cette étude, les producteurs agricoles du Québec auront du mal à absorber la hausse prévue du salaire minimum à 12,45 $ d'ici 2020, mais aussi une potentielle hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure.

Dans le secteur des fraises et les framboises, la main d'œuvre représente jusqu'à 54 % des dépenses totales de production.

À la Fraisière de Chez Nous à Saint-Anaclet-de-Lessard, on ressent déjà les impacts. Depuis 2010, quand le rendement est hors du contrôle du salarié, il a droit d’être payé au salaire minimum.

«Les gens cueillent pour 6 $ de l'heure, 6 $ à 8 $. Puis nous, on doit compenser environ de 3 $ à 5 $. C'est une perte, c'est directement dans nos poches. On ne peut pas dire que c'est nous qui allons cueillir pour compenser», a soutenu Pascal Boucher, le propriétaire.

Le producteur a réduit au minimum le nombre d'employés affecté à la cueillette. «Pour compenser le manque de main-d'œuvre, on a le volume, on ne peut pas l'arrêter d'un coup sec. Tu dis, on ouvre plus grand l'autocueillette, mais tu t'aperçois que l'autocueillette, les gens cueillent le beau, le propre et sain tout juteux. Il y a encore un autre 40 % de pertes qui s'installent là», a-t-il souligné.

Pour pallier aux effets négatifs de la hausse du salaire minimum, le rapport d’AGRIcarrières avance différentes pistes de solutions. On propose la mise en place de subventions salariales pour la main-d’œuvre agricole et des crédits d'impôt sur les salaires.

«On ne peut pas trop augmenter les prix, mais les producteurs ne rentreront pas dans leurs coûts de production. Où est la solution? C'est pour cela que l'on vise certaines mesures d'atténuation, car il n'y a pas de solution idéale entre les deux», a estimé Geneviève Lemonde, directrice générale du Comité sectoriel de main-d'œuvre de la production agricole chez AGRIcarrières.