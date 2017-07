Une quarantaine de pompiers du Québec se sont envolés pour la C.-B.

Une quarantaine de pompiers du Québec de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) se sont envolés mardi vers l’Ouest canadien mardi matin afin de venir en aide à leurs collègues de la Colombie-Britannique, qui combattent d’imposants feux de forêt.

«On le sait que c’est un peu le chaos là-bas, on arrive dans le feu de l’action et il y a beaucoup d’évacués. Ça risque d’être assez intéressant comme mission, on va aller leur donner le meilleur coup de main possible», a mentionné au «Journal de Québec» l’agent de protection Hugo Bergeron, à quelques minutes de monter à bord de l’avion, qui a décollé un peu après 10h30 de l’aéroport de Québec.

Les pompiers forestiers québécois provenant des bases de Roberval (14), Baie-Comeau (12), Maniwaki (10) et Val-d’Or (4) doivent arriver à Kamloops en fin d’après-midi mardi.

Leur mission devrait se terminer d’ici trois semaines, puisque 14 jours de travail sur le terrain - ce qui exclut, par exemple, les déplacements - sont prévus.

Pour le reste, ils ignorent à quel endroit et à quelles tâches ils seront affectés.

«C’est toujours comme ça, on ne sait jamais. On s’en va où ils nous disent. Là-bas, on est des bras», rappelle Patrice Charest, un pompier basé au Lac-Saint-Jean qui s’apprête à prêter main-forte à des collègues canadiens pour une septième fois dans sa carrière.

«On est juste des hommes»

Celui qui a vécu la dernière mission de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) du Québec à Fort McMurray, il y a un peu plus d’un an, explique que de telles affectations sont toujours difficiles.

«On fait ce qu’on peut. Il faut comprendre que là-bas, quand on va dans des gros complexes comme ça, ils sont comme dépassés par les événements. Fait que des fois, ils ne savent pas trop où nous placer, mais il faut apprendre à être patients, expose-t-il. Quand on y va, on donne le meilleur de nous autres... Pis c’est pas évident de se battre contre un élément comme ça, on est juste des hommes», lâche celui qui est aussi père de deux filles.

Passion et adrénaline

«Quand on fait des feux dans le nord du Québec, je peux revenir si une tombe malade. Mais là, on est à l’autre bout du pays, on se sent vraiment coupé de notre famille, admet le pompier de 14 ans d’expérience. C’est la passion et l’adrénaline qui fait qu’on fait ça.»

Lui et ses collègues, fait-il remarquer, pourraient être appelés à exécuter des tâches qui ne sont pas communes ici.

«Là-bas, on prend un bagage, on voit d’autres techniques que nous on fait plus ou moins. Comme eux, ils utilisent beaucoup le brûlage érigé, donc on brûle avant que le feu arrive. Ici, on le fait, mais à de rares occasions», explique-t-il.

La quarantaine de pompiers québécois rejoignaient dans l’avion mardi matin des collègues de Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

Rappelons que les incendies de forêt en Colombie-Britannique ont fait près de 40 000 sinistrés jusqu’à maintenant. Il s’agit de la plus grande évacuation de l’histoire de la Colombie-Britannique.