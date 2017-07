Violations de domicile: lourdes peines pour deux jeunes voleurs

Deux jeunes adultes qui avaient commis deux violentes violations de domicile en trois jours contre des personnes âgées ont écopé de lourdes peines de sept et cinq ans de pénitencier.

À peine âgés de 18 et 20 ans, Alexy Constantin et Simon Ouellet ont vu une bonne partie de leur vie être amputée pour s’être introduit dans deux résidences avant de séquestrer et de battre leurs victimes. Le 15 août 2016, les deux hommes, accompagnés du «leader» du groupe pourtant d’âge mineur, étaient d’abord entrés chez un homme de 62 ans vers 3 h 30 du matin.

Le frappant avec un bâton à la tête avant de le ligoter, ils avaient exigé le NIP d’une carte de débit pour ensuite effectuer trois retraits de 300 $. Laissée sur place, la victime avait finalement pu se libérer vers 6 h du matin pour demander de l’aide à un voisin.

Trois jours plus tard, les trois mêmes accusés sont cette fois entrés dans la résidence d’une femme de 78 ans à Château-Richer. Suivant le même stratagème, ils ont obtenu le NIP de cette dernière pour un montant de 1000 $ en plus du vol de deux armes.

Rapidement arrêtés, les deux hommes ont plaidé coupables en espérant éviter une peine de détention fédérale. Or, en raison de la gravité des crimes, Simon Ouellet a été condamné à une peine totale de sept ans de détention, alors qu’Alexy Constantin a reçu une peine de cinq ans et un mois de prison.