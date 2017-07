200 M$ d’investissements pour Costco au Québec

En forte expansion, le géant du commerce au détail Costco planifie des investissements d’au moins 200 millions $ au Québec au cours des prochains mois, a appris Le Journal de Québec.

À Terrebonne, en banlieue de Montréal, Costco chercherait par tous les moyens à prendre de l’expansion alors que son magasin-entrepôt situé sur la montée des Pionniers serait devenu très à l’étroit.

Une source bien au fait du dossier a indiqué au Journal de Québec que Costco avait un projet de construire un nouveau magasin-entrepôt à Terrebonne ainsi qu’une super essencerie. Les investissements pourraient atteindre les 60 millions $.

À la Ville de Terrebonne, on soutient que les terrains commerciaux pour accueillir un nouveau Costco se font de plus en plus rares.

«Il nous reste toutefois de la place pour certains gros projets», a précisé le porte-parole de la Ville, Sébastien Marcil.

100 M$ à Varennes

À Varennes, Costco supervise la construction d’un nouveau centre de distribution de près de 600 000 pieds carrés situé sur un vaste terrain du chemin de la Baronnie. Les investissements devraient s’élever à 100 millions $.

Le centre de distribution de Costco à Boucherville ne répond plus aux besoins du détaillant américain qui est en pleine croissance au Québec.

Le nouveau centre de distribution en construction de Costco à Varennes devrait compter 214 quais de chargement et de déchargement tout en employant plus de 250 personnes.

À Sherbrooke aussi, les choses bougent rapidement pour Costco qui prévoit la construction d’un nouveau magasin-entrepôt de 140 000 pieds carrés.

Le magasin actuel, qui compte 100 000 pieds carrés, est déjà trop petit pour les besoins futurs du détaillant. Les investissements avoisineraient les 40 millions $.

Le nouveau Costco du plateau Saint-Joseph de Sherbrooke comptera également une super essencerie de 24 pompes à essence.

L’arrivée de Costco dans le marché de l’essence à Sherbrooke devrait ainsi avoir un impact sur les prix à la baisse, estiment plusieurs analystes.

«Nouvelles opportunités»

Mardi, la direction de Costco Canada n’a pas voulu commenter la valeur des investissements à venir au Québec.

«On poursuit notre croissance au Québec tout en étant à l’affût de nouvelles opportunités», a fait valoir le porte-parole Ron Damiani.

Costco en chiffres

- Nombre de magasins au Québec : 21

- Nombre de magasins dans le monde : 733

- Revenus annuels (2016) : 118,7 G$ US

- Profits : 2,4 G$ US

- Prix de la carte de membre: 60 $