Anges Québec investit 4,4 millions $ dans 4C Medical Technologies

Anges Québec ajoute une corde à son arc en investissant 4,4 millions $ dans la start-up 4C Medical Technologies qui fabrique des dispositifs médicaux pour le cœur, a annoncé le groupe d’investisseurs, mercredi à Montréal.

«Nous sommes ravis de l'intérêt que suscitent notre société et sa technologie et nous apprécions le leadership démontré par Anges Québec dans cette ronde de financement», a déclaré Robert Thatcher, président et chef de la direction de 4C Medical, une compagnie mettant au point des thérapies minimalement invasives pour les troubles cardiaques touchant près de 10 % des Américains de 75 ans et plus.

Stéphane Pilette, vice-président, soutien aux investissements à Anges Québec s’est réjoui de cet investissement: «Nous sommes très heureux d'investir dans 4C Medical, une start-up innovante qui s'ajoute à notre portefeuille déjà bien garni en technologies médicales», a-t-il déclaré.

Objectif dépassé

M. Thatcher estime avoir dépassé son objectif de départ de financement grâce à l’aide d’Anges Québec. Il prévoit désormais achever la conception technologique du produit et commencer les premiers essais cliniques chez l’humain aux États-Unis et peut-être au Japon également.

Rappelons qu’Anges Québec estime être le plus grand groupe d'anges investisseurs au Canada avec plus de 200 membres dans un large éventail de secteurs et dans toutes les régions du Québec.