Colis haineux au Centre islamique: un geste «répugnant», dit Couillard

Le premier ministre Philippe Couillard a dénoncé sans réserve mercredi matin le colis haineux acheminé au Centre islamique de Québec.

«Le geste qui a été annoncé ce matin est répugnant, je pense qu’il faut utiliser ce terme, a-t-il commenté en marge du Conseil de la fédération à Edmonton. La bonne nouvelle, c’est que ça ne reflète pas l’attitude des Québécois dans leur grande majorité par rapport à leurs voisins, les Québécois de confession musulmane.»

Le Centre culturel islamique de Québec a reçu un colis avec des messages haineux, vendredi, soit deux jours avant le référendum pour le cimetière musulman à Saint-Apollinaire.

Selon Radio-Canada, le colis a été livré par Postes Canada et contenait un coran. Le nom d’Allah, écrit en arabe, était rayé par un «X», gravé dans la page couverture. Le tout était accompagné d’une note insultant la communauté musulmane en faisant référence à des porcs. Il y avait une photo d’une porcherie où l’on voit des bêtes patauger dans la boue.

Le premier ministre a qualifié le geste d’acte de «lâcheté». «C’est un lâche, cette personne», a-t-il lancé.

Solidarité

Pour Philippe Couillard, le Québec a plutôt montré son vrai visage au lendemain de l’attentat à la mosquée de Québec qui a fait six morts et huit blessés. «Cette véritable attitude d’affection et d’amitié, on l’a vue, on l’a entendue, après l’attaque tragique de janvier où les gens sont sortis par milliers dans les rues de Québec pour dire ‘‘non’’. Non à la violence, non à l’intolérance», a-t-il dit.

Malgré ce nouvel incident, qui s’ajoute au rejet par référendum d’un cimetière musulman à Saint-Apollinaire dimanche dernier, Philippe Couillard n’entend pas reporter à nouveau le débat sur le projet de loi 62, qui vise à s’assurer que les services de l’État sont donnés et reçus à visage découvert, en plus d’encadrer les accommodements raisonnables.

«Au contraire, a dit le premier ministre, il faut avancer sur cette question et clarifier certaines choses.»

Enquête

Le colis retrouvé au Centre islamique de Québec fera l’objet d’une enquête de la part du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). «Immédiatement, une enquête a débuté. Le soir même, des enquêteurs se sont rendus au centre culturel islamique et ont rencontré les responsables», a confirmé David Poitras, porte-parole du SPVQ.

Des unités d’appoint ont également été mises à contribution pour renforcer la sécurité autour du centre.

Aucune arrestation n’a eu lieu à ce jour. «Pour le moment, l’enquête se poursuit toujours et les enquêteurs sont en constante communication avec les responsables de la mosquée. L’objectif est d’identifier la ou les personnes qui ont livré le colis et de valider l’incidence criminelle ou non de ce dossier», a ajouté le porte-parole.