Le père d’un touriste américain qui a été gravement blessé dans un délit de fuite au centre-ville de Montréal le 24 juin dernier demande au chauffard de se rendre aux autorités.

En entrevue avec TVA Nouvelles, Mark Zelinsky lance un message bouleversant à la personne qui a causé de graves lésions à son fils de 30 ans, Zachary. Il souhaite que le conducteur prenne ses responsabilités et contacte les policiers.

«Il était ici depuis 4 heures et cet incident stupide s'est produit, dit-il. J'étais tellement choqué parce que ça aurait pu être évité. Une conduite irresponsable ou peu importe ce qui s'est passé dans la tête de cet individu, il était peut-être hors de lui, en état d'ébriété, je ne sais pas.»

Le 24 juin, Zachary Zelinsky a discuté pendant 7 minutes avec le conducteur d’une berline noire, une Infiniti G35 à quatre portes, dans un stationnement extérieur du boulevard Saint-Laurent, non loin de la rue Sainte-Catherine. Pour une raison qu’on ignore, il a essayé d’entrer dans la voiture pour prendre place sur la banquette arrière.

Le conducteur a alors démarré en trombe, happant l’homme. M. Zelinsky est tombé tête première sur le sol et a été abandonné sur le sol, ensanglanté. Selon ce que les policiers ont établi, il a fallu douze minutes pour qu’un appel soit fait au 911.

«Malheureusement, il y a une personne étendue dans son lit et qui paie le prix pour ça. Je ne sais pas comment cette personne pourra vivre avec elle-même honnêtement.»

Zachary a marché pour la première fois mardi matin, plus de trois semaines après l’événement, aidé par deux personnes. Sa mémoire a été gravement affectée par la collision et il est confus. Il n’a d’ailleurs aucun souvenir de l’accident et ne se souvient plus qu’il réside en Floride.

Son père ignore quelles seront les séquelles à long terme de l’accident.

-D'apres les informations d'Élizabeth Laplante