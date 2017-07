De plus en plus de patients accros aux opioïdes

Alors que les prescriptions d’opioïdes, ces puissants médicaments qui traitent la douleur, ont bondi de 22 % en seulement trois ans au Québec, des médecins s’inquiètent de voir de plus en plus de patients devenir dépendants.

«C’est un peu épeurant, les données, ça monte encore», réagit la Dre Marie-Ève Goyer, médecin de famille spécialisée auprès de patients narcomanes.

«Il y a comme une nouvelle épidémie des opioïdes qu’on n’avait pas avant», dit-elle.

De 2013 à 2016, le nombre total de prescriptions pour cinq opioïdes (fentanyl, hydromorphone, morphine, méthadone et oxycodone) est passé de 2 millions, à près de 2,5 millions (+22 %). Ce bilan a été compilé par

«Le Journal de Montréal» grâce aux données de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

L’an dernier, la facture pour ces cinq médicaments a atteint 52,9 M$ (voir tableaux en page 4). L’hydromorphone (+34 %) et la morphine (+32 %) ont obtenu les plus fortes hausses d’ordonnances. Bien que la population vieillisse, cet aspect ne peut expliquer à lui seul ce phénomène.

Dépendance

Alors que les surdoses mortelles d’opioïdes (dont le fentanyl) font des ravages auprès des toxicomanes ailleurs au pays, les opioïdes prescrits par des médecins québécois créent aussi une dépendance que plusieurs peinent à surmonter.

Généralement, ces puissants opiacés sont donnés aux patients après une intervention chirurgicale ou pour une douleur chronique (maux de dos, arthrite, etc.). Or, les médecins voient de plus en plus de patients devenus carrément dépendants de leur médication.

«Depuis 10 ou 15 ans, il y a eu une banalisation du traitement de la douleur chronique, et les compagnies pharmaceutiques disaient que ça ne donnait pas de dépendance, dit le Dr Jean-Pierre Chiasson, spécialisé dans le domaine. Plus on donnait des opiacés, plus les patients avaient mal. C’est complexe, les maladies chroniques, et c’est multifactoriel.»

«Certaine euphorie»

«Il n’y a pas juste des bénéfices. Ça crée des effets secondaires, une certaine euphorie qui va au-delà du soulagement physique. Plein de gens sont devenus dépendants», constate aussi la Dre Goyer.

«Leur vie devient centrée sur leurs narcotiques. Ils vont voir trois ou quatre docteurs, s’obstinent avec le pharmacien», dit-elle.

D’ailleurs, les ordres professionnels veulent améliorer le contrôle des prescriptions.

«Mais, l’épidémie est faite. On ne peut pas revenir en arrière», soutient le Dr Chiasson.

Lorsqu’un patient est accro, un traitement à la méthadone est offert pour contrer la dépendance. Souvent, le malade prend ce médicament pour le reste de sa vie. Les prescriptions pour ce traitement ont haussé de 14 % en trois ans.

«Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. Mais ça explique que, malheureusement, on est obligés de contrecarrer l’effet des dernières années», dit le Dr Yves Robert, du Collège des médecins du Québec (CMQ). À ce jour, 323 médecins ont l’exemption du CMQ pour prescrire la méthadone, ce qui cause des délais.

«Les médecins commencent à être mieux conscients des risques, dit la Dre Goyer. [...] Mais il y a encore pas mal d’années avant de rattraper tous ces patients-là, et qu’on voie les bénéfices.»

Pas les moyens de mieux intervenir

Conscients des dangers liés aux opioïdes, les ordres professionnels des médecins et des pharmaciens veulent mieux encadrer la prescription, et réclament un meilleur accès aux données.

«Ce qui est frustrant, c’est qu’on se fait reprocher de ne pas intervenir. C’est la frustration absolue», réagit le Dr Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins du Québec (CMQ).

«On veut monitorer ce qui se passe», ajoute Bertrand Bolduc, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ).

Bien au fait du problème grandissant lié aux opioïdes, ces ordres professionnels veulent avoir accès aux données de prescriptions de leurs membres. Or, la loi actuelle de l’accès à l’information ne leur permet pas de consulter ces données, et le gouvernement devra légiférer pour changer la situation.

«On veut avoir les données en temps réel des ordonnances. [...] L’objectif, c’est s’assurer qu’il n’y a pas de prescriptions excessives, et des médecins et des pharmaciens déviants», explique le Dr Robert.

«On en a besoin pour mieux protéger le public», juge-t-il.

«Lumière rouge»

«On est encouragés parce que le ministre [responsable de l’Accès à l’information] est favorable. Mais, ça ne se fait pas en 15 minutes», soutient M. Bolduc.

Selon les ordres professionnels, une des solutions est de fragmenter les doses d’opioïdes remises par le pharmacien au patient.

«Une ordonnance, ce n’est pas une obligation, c’est une autorisation, dit M. Bolduc. Les pharmaciens peuvent la refuser. On a des catégories de médicaments à haut risque, dont les opioïdes. Ça allume la lumière rouge.»

Par ailleurs, le problème de surdoses mortelles ailleurs au pays ne tardera pas à toucher le Québec, craint le CMQ.

«La question, ce n’est pas si [ça va venir], mais quand et à quelle vitesse», dit le Dr Robert. On a une occasion en or de faire de la prévention avant que la drogue de rue arrive.»

Déjà, le CMQ travaille avec les facultés de médecine pour améliorer la formation des futurs professionnels.

Décès par intoxication accidentelle aux opioïdes au Québec

- 2015 : 133*

- 2014 : 147

- 2013 : 117

- 2012 : 123

- 2011 : 101

- 2010 : 75

- 2009 : 82

- 2008 : 88

- 2007 : 68

- 2006 : 65

- 2005 : 62

Source : Bureau du coroner du Québec *Donnée incomplète