Emma Watson utilise les réseaux sociaux pour tenter de retrouver ses biens précieux

L’actrice Emma Watson, connue pour son rôle d’Hermione dans la saga Harry Potter, a fait appel à ses admirateurs sur sa page Facebook pour retrouver trois de ses bagues.

La jeune femme, qui avait un rendez-vous dans un spa de Londres dimanche dernier, a retiré ses trois bagues en argent et les a laissés dans un casier de l’établissement. Après son traitement, elle aurait oublié de reprendre ces dernières.

Lorsqu’elle s’est rendu compte de leurs absences, le spa était fermé. La sécurité l’a malheureusement informé que ses bagues n’étaient plus dans le casier.

Elle a raconté sur sa page Facebook que ce n’était pas n’importe quelles bagues, une d’elles était un cadeau de sa mère. Elle aurait acheté la bague au lendemain de la naissance de Watson et l’a porté tous les jours pendant 18 ans. Elle lui aurait offert à son 18e anniversaire.

«C’est mon bien le plus spécial et le plus significatif pour moi», a-t-elle ajouté.

Elle mentionne que n’importe qui possédant des informations sera récompensé.