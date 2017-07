Est-il risqué de se faire justice par Facebook?

Certains commerçants utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour diffuser des images de malfaiteurs et se faire justice eux-mêmes.

Récemment, le propriétaire d’un restaurant-bar de Chicoutimi a publié sur sa page Facebook la photo d’un individu, prise par une caméra de surveillance se trouvant dans les toilettes. Dans la publication, on peut lire «Le reconnaissez-vous? Nous aimerions lui parler».

Contacté par une équipe de TVA, le propriétaire explique qu’il recherche l’individu pour une affaire de vandalisme, et qu’il n’a pas contacté les autorités pour laisser une chance à cet homme.

Mais est-ce la bonne procédure de porter atteinte à la réputation de l’individu?

Pour l’avocat Dominic Bouchard, il n’y a pas de problématique si «la personne a commis un acte criminel et qu’on identifie son visage pour le retracer». Par contre, si on publie une photo parce qu’on soupçonne un acte de vandalisme mais qu’on n’a pas de preuve directe, cela peut devenir un cas de diffamation.

De même, si le propriétaire fait du chantage à l’individu en lui demandant de l’argent pour ne pas porter plainte, cela devient une affaire illégale.

«Si les propriétaires voulaient recouvrer une somme d’argent subtilisée et qu’ils s’arrangeaient avec la personne sans passer par les autorités policières, on appelle ça composer avec un acte criminel», précise Me Dominic Bouchard.