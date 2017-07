Infestation de vers blancs dans les poubelles

La collecte des ordures aux trois semaines à Drummondville dans le Centre-du-Québec provoque des ennuis chez certains citoyens qui sont aux prises avec une infestation de vers blancs dans leurs bacs à vidanges.

La chaleur qui s’installe sur la province et les ordures qui demeurent des jours et des jours dans les poubelles sont un terrain fertile pour la prolifération de vers.

TVA Nouvelles a rencontré certains résidents. «C’était plein de vers, c’était dégueulasse», montre une jeune femme en ouvrant les poubelles près de son appartement. Les vers blancs y grouillent encore nombreux.

Un homme du secteur dit qu’il n’a pas le choix d’agir. «J’ai essayé des aérosols ou des boules de mites et ça ne marche pas plus», désespère-t-il.

Vinaigre et sel

Une résidente demande pour sa part que les ordures soient ramassées de façon hebdomadaire. «Une fois par semaine pour l’été, l’hiver il y en a pas de vers», dit-elle.

Afin de se débarrasser des vers blancs, la Ville de Drummondville suggère aux résidants d’asperger les poubelles de vinaigre blanc ou de sel ainsi que l’intérieur des conteneurs pour les immeubles à logements.

On suggère aussi aux gens d’emballer les restes de viande et de poisson dans des sacs en papier avant de les mettre aux ordures dans le but d’éviter la propagation des vers.

Une patrouille verte se promène aussi à travers Drummondville afin d’informer les gens pour qu’ils utilisent leurs trois bacs – recyclage, composte, ordures - à bon escient.