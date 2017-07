Jennifer Lawrence vomit lors d'une représentation au théâtre

Jennifer Lawrence assistait à la pièce de Broadway, 1984, au Hudson Theatre lundi soir, mais a dû partir brusquement à cause d’une envie de vomir.

«Au milieu de la représentation, Jennifer Lawrence a quitté son siège, plusieurs personnes ont vu qu’elle était malade dans le hall d’entrée. Les ouvreurs ont été très serviables et courtois en l’aidant, a raconté une source à Page Six, la rubrique du New York Post. Elle a attrapé une grippe intestinale à cause de ses neveux... Elle est vraiment malade.»

Les explications concernant les problèmes d’estomac de l’actrice arrivent après que plusieurs spectateurs ont été obligés de quitter la représentation ces derniers mois, à cause de sa nature viscérale provoquant des évanouissements ou des vomissements. Apparemment, il y aurait notamment une «scène particulièrement pénible impliquant un rat» qui a beaucoup choqué.

Olivia Wilde, qui interprète Julia dans la pièce, avait précédemment partagé un avertissement sur Twitter aux éventuels spectateurs au mois de mai, en écrivant : «J’envoie mon amour aux quatre personnes qui se sont évanouies dans le public. Avertissement : ce n’est pas le Broadway de votre grand-mère !»

Elle a ensuite confié au Hollywood Reporter qu’elle «n’était pas surprise» par ces réactions extrêmes et a ajouté : «Cette expérience est unique, audacieuse et immersive. Elle vous permet de partager d’une façon viscérale, et cela signifie mettre physiquement et émotionnellement le public dans une situation inconfortable».

Malgré les raisons derrière l’état de Jennifer Lawrence, ce n’est pas la première fois que la star se retrouve dans l’embarras après avoir vomi en public. En parlant à l’animateur Seth Meyers l’an dernier, elle avait avoué avoir vomi à la fête de Guy Oseary et Madonna après la cérémonie des Oscars. Elle s’y était rendue après avoir été nommée pour son rôle dans American Hustle.

«Il y a cette grande soirée chic, la fête de Guy Oseary et Madonna... Et je vomis, sur le porche, a-t-elle confié en rougissant. J’étais dans un tellement mauvais état, j’ai regardé derrière moi pendant que je vomissais, et Miley Cyrus était là du genre : "Ressaisis-toi"».