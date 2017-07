La danse aura sa compétition télévisée à TVA

Si les chanteurs ont pu profiter d’émissions telles que «Star Académie» et «La Voix» pour se faire connaître du public au cours des dernières années, les danseurs pourront désormais se faire valoir grâce à «Révolution», un concours télévisé à grand déploiement qui atterrira sur les ondes de TVA en 2018.

Créé par Québecor Contenu et Fair-Play, ce nouveau variété promet de mettre en lumière la danse sous toutes ses formes.

Ouvert aux amateurs et aux professionnels de tous âges et pratiquant tous les styles (en solo, en duo ou en groupe), il invitera les téléspectateurs à découvrir des talents d’ici dans un format conçu chez nous. L’objectif? Trouver le ou les danseurs favoris du public québécois.

«La danse est un art aussi fascinant du côté de l’émotion que du spectaculaire, a indiqué le producteur exécutif de «Révolution», Guy Villeneuve, en entrevue. Pourtant, si on regarde ce qui s’est fait en télé, au cours des 50 dernières années, il y a eu très peu de "shows" de danse faits au Québec.»

Parmi eux, on compte «Les dieux de la danse», «Le match des étoiles» et «Ils dansent», notamment, mais aucune compétition ouverte au grand public.

«Il y avait un créneau à explorer, a-t-il ajouté. Nous aurions pu acheter "So You Think You Can Dance" et le refaire ici, mais l’objectif, c’était de créer un nouveau format qui pourrait peut-être se vendre dans le monde entier.»

Technologie

Comprenant trois phases similaires à celles de «La Voix» (les auditions, les duels et les directs), l’émission misera sur la technologie pour faire vivre au public une expérience télévisuelle unique en son genre.

«Le public pourra apprécier un numéro sous tous ses angles», a expliqué le producteur, qui a préféré réserver les détails pour de futures annonces.

À cette étape-ci de la production, on ne connaît pas encore l’identité de l’animateur qui pilotera l’émission, ni celle des «spécialistes» qui formeront le jury que devront séduire les artistes pour entrer dans la compétition.

Si une chose est sûre, cependant, c’est que les personnes qui désirent participer aux auditions (les dates seront dévoilées ultérieurement) doivent s’inscrire à l’adresse revolutiondanse.com.