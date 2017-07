L'autopsie conclut à une malformation du cheval mort l'an dernier au Festival western

Ces images qui montrent un cheval sur une civière dans l'arène du Festival western de Saint-Tite ont fait le tour du Québec, donnant des munitions aux détracteurs des rodéos. Or, le rapport d'autopsie met un baume sur l'accident.

C'était la première fois en 25 000 rodéos qu'une bête élevée par Sylvain Bourgeois trouvait la mort lors d'une compétition.

Pour en connaître la cause exacte, celui qui en fait son métier depuis 18 ans et l'équipe du Festival ont demandé une autopsie.

Le médecin vétérinaire conclut que le cheval souffrait d'une malformation, soit une faiblesse qui le prédisposait à subir une fracture de la vertèbre.

«On ne pouvait pas la détecter à l'oeil. Il n'aurait peut-être pas eu de problèmes pour encore 10 ans, mais ce jour-là, un mauvais mouvement, au mauvais moment, a fait en sorte que c'est arrivé», a-t-il expliqué.

L'accident a bien entendu donné des munitions au groupe qui tentait d'empêcher le Festival western de Saint-Tite d'organiser un rodéo urbain à Montréal.

Les risques de blessures et la maltraitance des animaux a enflammé le débat sur la place publique.

«S’ils étaient maltraités, ils ne viendraient pas nous voir de même! Nos bêtes on les aime, on en prend soin et on en est fiers «, a dit M. Bourgeois.

Sylvain Bourgeois et son associée possèdent près de 80 chevaux de rodéo et plusieurs participent à des compétitions depuis près de 25 ans.

À ses yeux, ces montures font partie de la famille et quelques-unes profitent maintenant d'une retraite bien méritée.