Le CISSS de la Côte-Nord blâmé par le Protecteur du citoyen

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord est blâmé par le Protecteur du citoyen à la suite d'une enquête sur les difficultés pour les patients de la région d'obtenir, dans un délai raisonnable, un rendez-vous avec un radiologiste afin de recevoir des infiltrations d'anti-inflammatoires.

Dans son rapport daté du 16 juin dernier, le Protecteur du citoyen recommande au CISSS d'établir un ordre de priorité selon l'urgence des besoins d'infiltrations des patients.

De plus, il suggère au CISSS de tenir compte de ces besoins spécifiques lorsqu'il embauchera des radiologistes avec l'aide du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le Protecteur du citoyen s'est penché sur le problème après avoir reçu plusieurs plaintes de citoyens de la Côte-Nord. Ils affirmaient qu'ils avaient de la difficulté à obtenir un rendez-vous avec un radiologiste pour des infiltrations d'anti-inflammatoires dans les hôpitaux de Baie-Comeau et de Sept-Îles. Habituellement, les patients doivent recevoir leur dose chaque trois mois. L'enquête a révélé que 458 personnes ont besoin d'infiltration sur la Côte-Nord, certains attendant plus d'un an pour recevoir leur traitement.

Le Protecteur du citoyen a découvert qu'à l'Hôpital de Sept-Îles, aucun des quatre radiologistes ne peut en pratiquer au moins jusqu'en novembre, à cause d'une formation insuffisante ou parce qu'ils sont en congé.

C'est un radiologiste de Baie-Comeau qui effectue toutes les infiltrations pour l'ensemble de la Côte-Nord, de Tadoussac à Blanc-Sablon.

Le CISSS de la Côte-Nord s'est défendu en soulignant que la situation était causée par un manque de radiologistes. Mais le Protecteur du citoyen conclut que le CISSS n'a pas fait de démarches suffisantes pour embaucher de nouveaux spécialistes.