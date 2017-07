Le mystérieux retour à Pyongyang d'une transfuge nord-coréenne

Séoul tente de comprendre comment une célèbre transfuge nord-coréenne a pu réapparaître dimanche à la télévision de Pyongyang, où elle a raconté «l'enfer» de sa vie dans le Sud capitaliste.

Lim Ji-Hyun, âgée d'une vingtaine d'années, était rapidement devenue après son arrivée au Sud en 2014 une figure publique, régulièrement invitée à des émissions consacrées aux réfugiés fuyant le Nord.

Mais dimanche, elle est apparue dans une vidéo diffusée à la télévision nord-coréenne, racontant comment ses fantasmes au sujet de la vie en Corée du Sud étaient déconnectés de la réalité.

Dans cette vidéo, postée sur le site nord-coréen Uriminzokkiri, Mme Lim explique être «rentrée à la maison» le mois dernier et elle dit vivre avec sa famille dans la ville d'Anju, dans l'ouest.

On ignore cependant si elle est rentrée volontairement. Les médias sud-coréens avancent qu'elle pourrait avoir été enlevée à la frontière entre la Chine et la Corée du Nord en tentant de rencontrer des membres de sa famille.

La police sud-coréenne, qui s'est rendue à son domicile et a examiné ses relevés bancaires, a déclaré au quotidien sud-coréen JoongAng Ilbo que rien ne donnait l'impression qu'elle ait décidé de changer de vie et de retourner au Nord.

«Les autorités compétentes enquêtent sur la transfuge nord-coréenne Lim Ji-Hyun», a déclaré Lee Yoo-Jin, porte-parole du ministère sud-coréen de l'Unification. Les services de renseignements sud-coréens se sont refusés à tout commentaire.

Vêtue du costume traditionnel coréen en soie, arborant un badge rouge à l'effigie des deux anciens dirigeants nord-coréens Kim Il-Sung et Kim Jong-Il, Lim Ji-Hyun raconte en pleurs sa vie «misérable» dans le Sud où «l'argent est tout ce qui importe».

«Je suis partie en Corée du Sud avec ce fantasme selon lequel j'allais bien manger et bien vivre, mais le Sud n'était pas l'endroit que j'avais imaginé», dit-elle, en précisant qu'elle espérait devenir une actrice au Sud.

«Chaque jour au Sud fut un enfer. Je pleurais chaque nuit en pensant à la mère patrie et à mes parents au Nord».

Lim Ji-Hyun a accusé une chaîne de télévision sud-coréenne de l'avoir obligée à mentir sur sa vie au Nord.

«Tout ce que j'ai dit à la télévision était écrit (...) pour présenter les Nord-Coréens comme des gens barbares, ignorants et stupides», a-t-elle dit, en ajoutant qu'elle se sentait «la lie de l'humanité».

Par le passé, d'autres Nord-Coréens passés au Sud avant de réapparaître au Nord ont ainsi été exhibés dans des programmes de propagande.

À chaque fois, on les soupçonne au Sud d'avoir été enlevés ou contraints de repasser au Nord en raison par exemple de menaces contre leur famille.

La zone démilitarisée (DMZ) entre les deux Corées est un des lieux les plus fortifiés au monde, et l'écrasante majorité des Nord-Coréens voulant passer au Sud le font en se rendant d'abord en Chine - où ils risquent d'être renvoyés chez eux s'ils sont arrêtés - et en transitant par un pays tiers.

Une fois au Sud, les Nord-Coréens engagent souvent des passeurs pour tenter de faire sortir le reste de leur famille. Mais certains retournent à la frontière sino-coréenne, un voyage particulièrement risqué car de nombreux agents nord-coréens opèrent dans cette zone.

Au total, depuis la fin de la Guerre de Corée (1950-1953), plus de 30.800 Nord-Coréens ont fui la pauvreté et la répression pour s'établir dans le Sud, la plupart pendant la famine des années 1990.

Le flux s'est réduit depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-Un fin 2011 en raison d'un renforcement de la surveillance nord-coréenne de la frontière, ce qui a fait augmenter le tarif des passeurs.