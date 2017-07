Le risque de feux de forêt toujours aussi élevé

L'indice de danger d'incendie en forêt est de plus en plus élevé dans l'Est-du-Québec, et même extrême dans le secteur de Manic-5, au nord de la centrale SM-3 ainsi qu'à Fermont, Schefferville et dans le secteur de la rivière du Petit Mécatina.

L'indice est élevé à Forestville, Labrieville, dans la Manicouagan, à l'île d'Anticosti, dans Caniapiscau, ainsi que dans les secteurs des rivières Moisie et Romaine.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) recommande à la population de faire preuve d'une grande prudence.

Rappelons qu’en juin dernier, il est tombé deux fois moins de pluie que la normale dans l’Est et que jusqu’à maintenant, ce sont les mêmes statistiques pour le mois de juillet.

Ce manque de précipitations force la ville de Rimouski à agir. La municipalité a émis un avis d'interdiction d'arrosage, et ce, pour tous les districts.

La situation est attribuable à la forte consommation d'eau potable, ce qui a causé une diminution marquée des niveaux d'eau dans les puits.

La Ville de Rimousouki intensifiera la surveillance sur le territoire pour une période indéterminée. Elle recommande une utilisation raisonnable de l'eau potable.