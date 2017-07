L'équipe de Céline avertit les fans d'une possible arnaque

Ce qui semble être une arnaque fréquente sur les réseaux a également touché Céline Dion, dont l'équipe a publié un long message, mardi, mettant en garde les abonnés Facebook contre une possible fraude.

C’est par messagerie privée que certains internautes se font proposer des billets pour la tournée européenne de Céline, ou encore des surclassements et d’autres avantages qui ne sont que des arnaques pour soutirer de l’argent aux fans de la chanteuse.

«Nous avons été informés que des gens mal intentionnés proposaient des places pour les concerts de Céline, se servant de notre organisation via Messenger et autres réseaux sociaux. Ces personnes et/ou organisations proposent des billets, des surclassements, des prix spéciaux et l’accès à toutes sortes d’avantages reliés au ¨Céline Tour 2017¨», peut-on lire dans le message.