Les médecins ont une part de responsabilité, dit Couillard

La forte hausse de consommation d’opioïdes au Québec est en partie attribuable aux pratiques des médecins, estime le premier ministre Philippe Couillard.

«Il y a, à mon avis, pas mal de prescriptions d’opioïdes qui se font pour des raisons qui ne me semblent pas toujours liées à l’évidence scientifique», a-t-il déclaré mercredi à la clôture du Conseil de la fédération, à Edmonton.

«Le Journal de Montréal» rapportait mercredi matin que les prescriptions d’opioïdes, de puissants médicaments contre la douleur, ont bondi de 22 % en seulement trois ans au Québec.

«Je pense qu’au fil des années, il y a une sorte de banalisation de l’utilisation d’opioïdes dans [le traitement de] la douleur chronique... c’est une des raisons pour lesquelles cette situation s’est présentée», a estimé Philippe Couillard.

Loi d’accès

Alors que le Collège des médecins tirait la sonnette d’alarme en entrevue avec le «Journal», Philippe Couillard invite les médecins à analyser leurs propres pratiques.

«Je suis content de voir le Collège des médecins s’impliquer et s’inquiéter de la situation, a-t-il dit. Je suis certain qu’ils vont vouloir également regarder la propre responsabilité des professionnels de la santé dans la genèse de ce phénomène qui est très difficile et qu’on va bien sûr gérer.»

Québec étudie également la possibilité de modifier la Loi d’accès à l’information, comme le demandent les médecins et pharmaciens, afin de partager leurs données et éviter qu’un utilisateur obtienne plusieurs prescriptions.

«Dès qu’il est question de circulation d’informations personnelles sur les soins médicaux, c’est très délicat, comme vous le savez, a souligné Philippe Couillard. Ça fait partie des choses sur lesquelles le docteur Barrette se penche actuellement.»

Surdoses

Le Conseil de la fédération a d’ailleurs été l’occasion pour les premiers ministres provinciaux et territoriaux de discuter de la crise de surdoses mortelles liées à la consommation récréative d’opioïdes qui frappe particulièrement l’ouest du pays.

Quelque 2 500 personnes sont décédées d’une surdose d’opioïdes au pays en 2016, un chiffre qui exclut le Québec, qui ne tient pas de statistiques à ce sujet.

Si le Québec a été relativement épargné par le phénomène jusqu’ici, le Collège des médecins estime qu’il s’agit d’une question de temps avant que la crise frappe la province.

Philippe Couillard a assuré que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, prépare un plan d’action pour affronter le phénomène. «Monsieur Barrette aura des choses plus précises à dire prochainement», a-t-il promis.

Cannabis

Par ailleurs, les premiers ministres se sont entendus mercredi pour créer un Groupe de travail provincial et territorial sur la légalisation du cannabis. Celui-ci établira les priorités communes des provinces et devra leur faire rapport d’ici le 1er novembre 2017.

Le Conseil de la fédération a également soumis cinq préoccupations au premier ministre Justin Trudeau qui vont de l’application du Code de la sécurité routière, à la taxation, aux réseaux de distribution et campagnes de sensibilisation du public, jusqu’à l’encadrement du marché illicite.

«Les premiers ministres à cette table se sont entendus que, si le gouvernement fédéral ne répondait pas adéquatement à ces enjeux, nous aurons besoin de plus de temps pour mettre en œuvre la décision du gouvernement», a déclaré l’hôte de la rencontre, la première ministre albertaine, Rachel Notley.

Le hasard a voulu que le premier ministre Justin Trudeau commente le dossier au même moment où le Conseil de la fédération se concluait, lors d’un point de presse à Québec. «Depuis le début, nous somme très clair que c’est quelque chose que nous allons faire et nous travaillons depuis le début avec toutes les provinces pour pouvoir emmener un système pour l’été 2018, a-t-il dit. C’est ce que nous allons faire.»

- avec Charles Lecavalier