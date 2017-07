Liberté refusée à l’un des trois auteurs du viol collectif à Victoriaville

L’un des trois hommes accusés du viol collectif d’une mineure lors d’un party rave à Victoriaville a échoué dans sa tentative d’être remis en liberté pendant les procédures d’appel de sa sentence de cinq ans.

En appel de sa sentence pour l’agression sexuelle avec lésion d’une jeune fille de 15 ans, jugeant la peine «cruelle et inusitée », les avocats de Dominic Vézina ont demandé la libération de l’accusé pendant les procédures. L’accusé estime notamment que «l’exposé mécanique et répétitif du juge (lors des instructions au jury) est inutilement complexe et inéquitable».

Dans sa décision, la juge Dominique Bélanger est toutefois venue miner le principal argumentaire de l’appelant. «Le seul moyen relatif à cette déclaration de culpabilité est celui relié à l’exposé mécanique et répétitif, moyen dont la plausibilité en droit me semble plutôt faible», est-il écrit dans le jugement.

La juge ajoute que les éléments déposés dans la requête pour obtenir la libération de Dominic Vézina pendant l’appel de sa sentence de cinq ans «ne supportent pas l’affirmation» en question.

Elle conclut qu’une personne bien informée comprendrait mal que Vézina soit remis en liberté «alors que le moyen d’appel qu’il avance [...] est faible». Pour cette raison, la remise en liberté de Dominic Vézina a été rejetée.

Rappelons que l’homme de 23 ans est le seul à avoir porté sa cause en appel. Jean-Christophe Martin a accepté sa peine de cinq ans «comme un homme» de l’avis du juge, alors que Pierre-François Blondeau, alias Midaz, a reçu une peine de 30 mois.