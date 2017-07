«MILF»: Mère indigne, légendaire et vraiment drôle

Entre deux changements de couche et une bouteille de vin, les humoristes du spectacle «Le Show des Milfs», présenté au Zoofest, concilient habilement humour et maternité sur la scène du café Cléopâtre.

«Qui ici a déjà échappé de la bouffe sur la tête de son enfant dans le porte-bébé et l’a mangée quand même?», a lancé l’animatrice Nadine Massie, récoltant une généreuse main d’applaudissements coupables. Le ton est donné pour cette soirée où défileront notamment l’humoriste Anna Beaupré Moulounda et son chandail taché d’une montée de lait et la très enceinte Marie-Christine Lachance et son ukulélé.

Rapidement, on ne peut que constater toute la richesse humoristique cachée dans les méandres de la maternité. «Ça m’est venu en tête sur le lit d’hôpital, après mon accouchement. On vit tellement d’émotions et de nouveautés liées à notre nouveau rôle de maman, il fallait faire un spectacle d’humour avec ça!», s’est exclamée Nadine Massie au bout du fil, quelques heures avant sa représentation.

En présentant des humoristes de couleur, lesbiennes et même sans enfants, le spectacle ouvre les portes de plusieurs réalités trop peu abordées en humour. «Je dois souvent me justifier sur mon choix de ne pas vouloir d’enfants, on me dit sans cesse que je vais changer d’idée. Je trouve ça le fun d’avoir un show comme ça où je vais pouvoir venir en parler, d’un point de vue féministe, c’est vraiment hot», a lancé l’humoriste Coco Belliveau, qui sera du spectacle du 20 juillet.

Des éternuements qui se transforment en incontinence, ou «apipitchoums» comme les appelle Nadine Massie, à des sujets plus sérieux comme la culpabilité constante que ressentent certaines nouvelles mamans, tout passe dans le collimateur des «Milfs». «Je voulais explorer l’envers de la médaille, avec beaucoup d’autodérision. On doit rapidement faire le deuil de notre corps d’avant, on sent qu’on n’en fait jamais assez, mais on n’est pas obligées d’être parfaites», a affirmé Nadine Massie.

Le choix de l’acronyme MILF, le «mother I’d like to fuck» popularisé dans le film «American Pie», n’est pas non plus anodin. «Je trouvais ça drôle de déconstruire ce fantasme masculin. Je pense que la maternité m’a rendue plus sexy parce que je m’assume plus, mais ce n’est pas vrai que mes cheveux sont beaux et la dernière chose que je veux faire le soir, c’est m’épiler», a illustré en riant Nadine Massie.

Comme le chantent en chœur les «Milfs» à la fin de leur spectacle, «la seule chose que je veux, c’est aller me coucher, ça fait qu’à soir, je pense que tu vas te crosser.» Prenez-le pour dit, les «Milfs» ne font pas dans la dentelle, et c’est tant mieux.

Jusqu’au 21 juillet, au Café Cléopâtre.