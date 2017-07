Montréal célèbre Metallica

Près de 35 000 personnes se sont rassemblées, mercredi soir, au parc Jean-Drapeau, pour assister au spectaculaire concert de Metallica, dans le cadre de leur tournée «WorldWired Tour».

Dès les premières notes de «Ecstasy of Gold», accompagné d'un clip western sur écran géant, le public était en transe, criant en levant les bras en l'air. Déjà humide et chaude, le reste de la soirée s'annonçait particulièrement explosive.

Arrivés sur scène sous les acclamations de la foule, les quatre gars de Metallica ont immédiatement débuté avec «Hardwired», suivi de la percutante «Atlas Rise!».

«D'où vous venez, qui que vous soyez, quoique vous mangez ou que vous ne mangez pas, nous avons tous un point commun, a lancé le chanteur et guitariste James Hetfield. Notre point commun est que vous êtes tous venus pour célébrer la vie, avec nous!»

Pour son escale montréalaise, Metallica est arrivé avec toute l'artillerie lourde de sa tournée. Une scène immense, d'une hauteur de près de 12 mètres, avec un fond qui se déplie à la manière d'un éventail et qui sert tantôt d'écran géant, tantôt de toile de projection lorsque nécessaire. Les effets pyrotechniques et les jeux de lumière ne sont rien à côté de la tonne de décibels qu'ils envoient et qui fait vibrer tout le corps lorsqu'on est trop près de la scène.

Avec «Now That We're Dead», quatre énormes tambours font leur apparition sur scène. Hetfield, le guitariste Kirk Hammett et le bassiste Robert Trujillo, qui arbore d'étranges tresses, vont se mettre à frapper les tambours à l'unisson, rapidement rejoint par le batteur Lars Ulrich. Un beau moment de communion.

Sur «For Whom the Bell Tolls», un clip d'animation particulièrement réussi est projeté en fond de scène. Les Californiens ont poursuivi avec «Fuel» et «The Unforgiven».

En milieu de parcours, le groupe a accéléré la cadence - si cela était encore possible - en enchaînant les poids lourds de leur répertoire, comme «One», «Master of Puppets», «Fade to Black» ou encore «Seek and Destroy».

Plusieurs gros succès de Metallica, comme «Nothing Else Matters» ou «Enter Sandman», étaient encore attendus pour la fin du concert, près de 2 h après leur arrivée sur scène.

Metallica n'était pas venu à Montréal depuis 2014, alors qu'ils étaient la tête d'affiche de la première journée de Heavy Montréal. Ils ne devaient pas être déçus d'être revenus, mercredi, vu l'accueil triomphal que le public leur a réservé.