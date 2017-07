Pas de seins nus au Village Vacances Valcartier et à Calypso

Les femmes ne pourront pas se balader seins nus lorsqu’elles se trouveront en public au Village Vacances Valcartier, près de Québec, et au parc aquatique Calypso, dans la région d’Ottawa, a statué mercredi la direction des deux centres de divertissement familiaux.

L’entreprise a dû se positionner à la suite du dépôt d’une plainte d’une femme au Tribunal des droits de la personne contre la Ville de Cornwall, en Ontario, parce que la municipalité interdit aux femmes d’être seins nus sur les lieux des piscines publiques.

Dans un communiqué, le Groupe Calypso Valcartier a dit qu’à la suite d’une «consultation de notre clientèle et de nos conseillers [juridiques] au Québec et en Ontario, nous avons convenu que les femmes doivent obligatoirement continuer à porter des maillots de bain couvrant le haut (le buste) et le bas du corps dans nos parcs», a indiqué Louis Massicotte, président du conseil et chef de la direction du Groupe Calypso Valcartier.

Selon l’entreprise, ce n’est pas «par pudeur» que cette décision est prise, «mais tout simplement parce que nous avons écouté notre clientèle familiale», a ajouté M. Massicotte.

Le Groupe Calypso Valcartier a indiqué qu’il ne fera pas de commentaire sur la plainte déposée devant le Human Rights Tribunal of Ontario.