Important rappel de cordes à danser vendues chez Dollarama

Des cordes à danser vendues chez Dollarama font l’objet d’un important rappel par Santé Canada.

Les produits visés ont été vendus en paquets de deux, ont des manches en plastique et ont été offerts en deux combinaisons de couleurs : bleu et mauve ainsi que rose et jaune. Leur emballage est identifié par le numéro de produit «14-3036420» inscrit dans le coin supérieur droit.

«Les cordes à sauter pourraient contenir des concentrations de phtalate supérieures à la limite permise, écrit Santé Canada dans son communiqué. D'après des études, certains phtalates, y compris le DEHP, pourraient entraîner des anomalies de la reproduction et des troubles de développement chez les jeunes enfants s'ils sucent ou mordillent pendant des périodes prolongées des produits en vinyle souple contenant des phtalates.»

Quelque 124 890 exemplaires de ce jouet fabriqué en Chine ont été vendus partout au pays entre mars 2014 et le 29 juin 2017.

En date du 12 juillet, aucun incident ou blessure en lien avec l’utilisation de ces cordes à sauter n’avait été rapporté à Dollarama.

Santé Canada ordonne à toute personne qui a acheté ce produit de le retirer immédiatement de la portée des enfants en le jetant à la poubelle.

Les consommateurs peuvent également obtenir un remboursement en retournant le produit au magasin, même s’ils n’ont pas conservé leur facture.