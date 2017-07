Recrudescence des insectes indésirables

Les perce-oreilles, ces indésirables qui font leurs nids dans nos cours et dans nos jardins, sont de retour dans l'Est-du-Québec. Depuis quelques années, ils sont de plus en plus présents. Un cycle naturel explique cette recrudescence.

Ils se cachent partout: sous des blocs dans le jardin, près des résidences ou en camping. La saison estivale rime avec le retour des insectes nuisibles.

Cette année, on remarque particulièrement la présence de fourmis brunes des champs, de pucerons et de perce-oreilles, qui ont fait leur grand retour dans la région.

«Pendant des années, on n'avait pratiquement plus de cas de perce-oreilles. Depuis quelques années maintenant, il y a eu une recrudescence. Les demandes d'intervention au niveau des perce-oreilles, c'est très commun pour nous dans votre secteur, le Bas-Saint-Laurent, il y a vraiment une augmentation à ce niveau-là», a souligné Jean-Philippe Tremblay, directeur du développement corporatif chez Maheu-Maheu.

L'entreprise d'extermination souligne que les demandes concernant cet insecte sont plus nombreuses depuis quelques semaines, surtout quand on les aperçoit à proximité des portes et des fenêtres.

Les gens à Rimouski ont remarqué la présence des perce-oreilles dans les dernières années.

«L'année passée et l'année d'avant, j'en avais. Cette année, je n’en ai pas vu encore. On ne s'en plaindra pas», a dit un citoyen.

«J'en ai un peu dans le bas de ma porte, mais je n'en ai pas vu beaucoup. Il y en avait plus il y a 10 ans. Je n'avais jamais vu ça avant, je ne sais pas d'où ça vient», a noté cet autre citoyen.

Alors que certains optent pour une solution maison, d'autres se rabattent sur les produits spécialisés pour venir à bout des indésirables.

«J'ai de la poudre ''destructeur, fourmis, insectes rampants''. Ça, c'est vraiment notre plus gros vendeur. On peut en vendre une centaine, ça peut aller beaucoup plus haut que 500 par année. Ces temps-ci, on nous demande surtout tout ce qui est perce-oreilles, mais aussi fourmis, qui est un insecte qu'on remarque beaucoup», a indiqué Sandrine Hallé, gérante section saisonnière au Canadian Tire de Rimouski.

La demande pour les produits éliminant les perce-oreilles devrait augmenter au cours des prochaines semaines, alors que bon nombre de personnes rentreront leur bois de chauffage.