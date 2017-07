Rendez-Vous 2017: «un énorme cadeau pour Québec»

Le Rendez-Vous 2017 des Grands Voiliers a été lancé mercredi matin par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, devant une foule massée sur les quais. «Un énorme cadeau» que Québec se donne, s’est réjoui le maire de Québec.

En présence de nombres dignitaires, Justin Trudeau et sa famille ont foulé les quais du Vieux-Port, au milieu d’une foule dense de curieux venus de partout pour admirer les gracieux navires qui ont sillonné les mers jusqu’à Québec. Pour M. Trudeau, cet événement représente bien les valeurs canadiennes à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération.

«Les grands voiliers sont parmi les symboles de notre pays. Il y a un lien fort entre notre pays et la navigation à voile», a commenté le premier ministre, pour qui ce n’était pas à sa première expérience du genre.

En effet, en 1984, il avait accompagné son père, Pierre Elliot Trudeau, qui était monté à bord du Eagle. L’organisation du Rendez-Vous naval lui a d’ailleurs remis une photo de cet événement, alors qu’il visitait le Bluenose II avec sa femme Sophie Grégoire et leurs trois enfants, Ella Grace, Xavier et Hadrien.

Fascination

Pour le maire Régis Labeaume, c’est un bonheur de voir autant de gens réunis pour l’événement. Il a rappelé que la signature pour attirer les Grands Voiliers s’est faite il y a huit ans, et qu’il savait dès le départ que ce serait un succès. «Ça fascine les gens. Je n’ai jamais eu aucun doute. J’étais convaincu que les gens seraient au rendez-vous. Et c’est exactement ce qui va arriver dans les prochains jours.»

Le maire invite d’ailleurs ses concitoyens à assister également au départ des grands navires, un moment émouvant que lui-même a déjà vécu en 1984.

Le président de RDV2017, François Moreault, était très satisfait du départ canon de l’événement. «C’est très encourageant. On s’attendait à une réponse forte de la population. C’est dans notre ADN, le volet maritime, et les gens veulent retrouver ça. Ça les fait rêver.»

Circulation au ralenti

À voir la foule qui s'est déplacée à pied ou à vélo, Régis Labeaume était conforté dans sa décision de mettre en place des restrictions à la circulation automobile dans le secteur. «Je me disais qu’on a pris la bonne décision de fermer la Dalhousie et quai Saint-André parce qu’avec beaucoup de monde, en termes de sécurité, il y a toujours des risques. On était assez contents ce matin.» Lors du passage du Journal, la circulation aux abords du site était au ralenti, mais les bouchons ne s’étiraient pas sur une très longue distance.