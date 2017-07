Trudeau devient membre honoraire du Royal 22e Régiment

Justin Trudeau est devenu membre honoraire du Royal 22e Régiment lors d’une cérémonie à la Citadelle de Québec tenue mercredi.

«Nous sommes très heureux et honorés de décerner ce titre au premier ministre du Canada, qui a démontré à plusieurs reprises son admiration pour les accomplissements de notre régiment. Les exploits légendaires et les faits d’armes exceptionnels du Royal 22e Régiment témoignent de la fierté et du courage des Canadiens français», a affirmé dans un communiqué le lieutenant-général (retraité) Richard J. Evraire, colonel honoraire du régiment bien connu.

Le 22e Bataillon, devenu le Royal 22e Régiment, a été durant la Première Guerre mondiale la seule unité francophone canadienne à combattre. Il a obtenu 18 honneurs de bataille pour ses faits d’armes.

M. Trudeau a eu droit à une salve de 19 coups de canon lors de cette cérémonie. En après-midi, M. Trudeau était au Patro Laval, dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. Le premier ministre a rencontré plusieurs groupes d’enfants - il les appelle «la prochaine génération de leaders canadiens» - qui participent au camp de jour de l’organisme.

Il a profité de l’occasion pour vanter son allocation canadienne pour enfant (ACE). «Il y a un an cette semaine que les premières prestations de l‘allocation canadienne pour enfant ont commencé à être versées», a-t-il dit, rappelant qu’elles sont non imposables. Il estime que près de 300 000 bambins sont sortis de la pauvreté cette année grâce à l’ACE.

À l’extérieur toutefois, quelques militants étaient rassemblés pour demander à M. Trudeau d’investir plus dans les logements sociaux.

C'est la troisième fois depuis le début de l’année que le premier ministre Justin Trudeau est présent à Québec. Il est venu le 3 février lors de la cérémonie de commémoration des victimes de l'attentat de la mosquée de Québec. Il a aussi participé aux célébrations de la fête nationale du Québec le 23 juin dernier.