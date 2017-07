Un docteur s'enferme dans une voiture pour sensibiliser les parents

Afin de sensibiliser les parents au danger de laisser leurs enfants seuls dans une voiture exposée au soleil, un médecin s'est imposé l'expérience mercredi à Hamilton, en Ontario.

Le docteur Anthony Crocco, qui dirige l'urgence pédiatrique du McMaster Children's Hospital, a passé 15 minutes confiné dans une voiture, vitres remontées, mercredi. Alors que la température se maintenait à 27 degrés Celcius à l'extérieur, elle a rapidement grimpé à 40 degrés à l'intérieur de l'auto, malgré le ciel plutôt nuageux.

En plein soleil, l'habitacle de la voiture aurait rapidement pu atteindre les 60 degrés, ont précisé les organisateurs de l'expérience.

«J'ai soif et je me sens inconfortable et je ne peux qu'imaginer comment ça se serait passé avec une journée plus chaude ou si j'étais un jeune enfant», a raconté le Dr. Crocco, une fois sorti de la voiture, aux médias qui ont assisté à la démonstration.

«Les enfants sont plus petits. Ils perdent leur eau très très rapidement en suant. Ils peuvent passer rapidement d'un bon état à l'hyperthermie et souffrir d'un coup de chaleur», a ajouté le médecin, dont l'expérience a été diffusée en direct sur Facebook.