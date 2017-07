Un nouveau centre d’innovation en médecine pédiatrique voit le jour

Un nouveau centre de recherche en micro-analytiques appliquées en médecine pédiatrique verra le jour à Montréal, ont annoncé mercredi le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC).

Les deux partenaires ont indiqué par communiqué que le Centre d'innovation en micro-analytiques appliquées en médecine pédiatrique (C-IMAP), une première à l’échelle canadienne, permettra de faire des percées dans la médecine pédiatrique de précision.

Des chercheurs du CHU Sainte-Justine et du CNRC travailleront de concert, au cours des cinq prochaines années, dans les domaines de la nanofabrication et des sciences de la santé afin de «détecter et de cibler certains cancers et d’autres maladies pédiatriques à l’aide de technologies de nouvelle génération», a-t-on précisé.

L’ouverture du C-IMAP est prévue cet automne au CHU Sainte-Justine.

«En réunissant une équipe d’experts multidisciplinaires formée d’ingénieurs, de chercheurs biomédicaux et de cliniciens, nous créons un écosystème d’innovation pour relever les défis liés aux maladies pédiatriques», a dit le docteur Fabrice Brunet, président et PDG du CHU Sainte-Justine.

«En cette ère de médecine de précision, notre but ultime est de diagnostiquer les maladies plus rapidement et d’intervenir de façon plus efficace», a-t-il poursuivi.

D’abord la leucémie

Les chercheurs associés au C-IMAP mèneront surtout la lutte au cancer, principale cause de décès chez les enfants au pays. Ils concentreront principalement leurs efforts sur la leucémie, le principal cancer pédiatrique, en plus de tenter d’améliorer les méthodes de détection des cellules cancéreuses et d’accélérer les découvertes en oncologie pédiatrique.

La question des naissances prématurées pourrait également bénéficier des travaux et percées du C-IMAP, a-t-on indiqué.

«Ensemble, nous travaillerons à améliorer les méthodes de détection, nous chercherons à découvrir de nouveaux marqueurs biologiques et à définir des approches thérapeutiques connexes, et nous solliciterons l’apport d’autres membres de l’écosystème dans le but d’élargir le bassin de compétences qui peuvent bénéficier à cette initiative unique», a mentionné Iain Stewart, président du Conseil national de recherches du Canada.

«Nous espérons permettre aux cliniciens de mettre à l’essai les innovations développées conjointement, comme le laboratoire-sur-puce, pour améliorer la santé des enfants», a-t-il ajouté.