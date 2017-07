Une famille expulsée d'un avion de JetBlue sans raison valable

Une famille de cinq personnes aurait été expulsée d’un vol de la compagnie JetBlue uniquement parce que leur bébé n’était pas sage.

Mandy Ifrah ne comprend pas pourquoi le personnel de bord lui a demandé de quitter l’appareil sans raison valable le 2 juillet dernier.

«L’avion roulait sur la piste puis a fait demi-tour. Des agents de sécurité sont montés à bord et nous demandés d’attraper nos affaires et de quitter l’avion», a-t-elle expliqué ce mercredi à CNN.

Selon elle, sa petite fille d’un an aurait été un peu agitée et aurait donné quelques coups de pied dans le siège devant eux.

«Je leur ai dit que je ne pouvais pas quitter l’avion comme cela, pour rien, avec mes trois enfants. Ils m’ont simplement répondu que nous devions discuter de tout cela dehors.»

JetBlue a cependant assuré que la famille a été expulsée en raison de la mauvaise conduite des parents.

Une altercation serait intervenue avec des membres du personnel et des «menaces physiques» auraient été proférées à l’encontre d’un autre passager.

«C’est un mensonge. Mon bébé a dû frapper un peu dans le siège avant le départ mais c’est tout. Elle était fatiguée et avait besoin de son biberon», assure la mère de famille.

Mme Ifrah et sa famille ont finalement pu quitter la Floride et rentrer chez eux à New York après avoir trouvé un nouveau vol.