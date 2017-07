Une femme emportée par le courant est secourue

Les pompiers de la Ville de Laval ont sauvé une femme, qui a dérivé sur 1,4 km dans la rivière des Prairies près du pont Médéric-Martin, à Laval, peu avant 2 h dans la nuit de mardi à mercredi.

La dame de 41 ans en état d’ébriété prenait marchait sur le bord de la rive près de la 66e avenue dans le secteur Chomedey, à Laval, en compagnie d’un homme quand elle a décidé de son propre chef d’aller se mettre les deux pieds dans l’eau et même de nager, a rapporté le lieutenant Frédéric Jean du Service de police de Laval (SPL).

Elle a été emportée par le courant et était incapable de revenir à la rive en nageant, elle s’est donc laissée flotter et ce n’est que 26 minutes plus tard que les secours sont arrivés.

La dame n’a pas été blessée dans son épopée, mais elle a été quitte pour une belle frousse.

Le lieutenant Jean en a profité pour rappeler quelques règles de sécurité, dont celle de ne pas se baigner avec les facultés affaiblies. «Heureusement dans ce cas, il n’y a pas eu de dommages.»