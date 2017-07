Une première entente aurait été conclue dans la construction

Une première entente aurait été conclue dans l'industrie de la construction, a appris TVA Nouvelles. Elle toucherait le secteur du génie civil, un secteur qui concerne environ 35 000 travailleurs.



La partie syndicale se serait donc entendue avec la partie patronale, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec.



L'annonce officielle et les détails devraient être dévoilés demain en avant-midi à Trois-Rivières.



Les trois autres secteurs de la construction (institutionnel, commercial et résidentiel) sont toujours en négociations.