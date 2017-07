Une solution multidisciplinaire pour régler la dépendance aux opioïdes

De plus en plus de Québécois ont à composer avec la douleur chronique qui les fait souffrir et les handicapent au quotidien. Les médecins se tournent vers les opioïdes pour les soulager de leur mal et les patients deviennent souvent dépendants. Bertrand Bolduc, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec, propose une solution.

Le Journal de Montréal rapporte dans son édition d’aujourd’hui que les prescriptions aux opioïdes - fentanyl, hydromorphone, morphine, méthadone et oxycodone - ont bondi de 22% en seulement trois ans au Québec et qu’en 2015, il y a eu 133 d’intoxication accidentelle.

Ces chiffres vous surprennent-ils?

Non, malheureusement, car la douleur chronique est un grand problème de société et on a souvent recours aux opioïdes pour la soulager. Ce n’est pas toujours le meilleur choix, c’est le choix rapide, facile. D’autres options devraient être envisagées avant d’utiliser ces puissants médicaments.

Les médecins prescrivent les opioïdes, les pharmaciens les vendent, vous êtes un peu une partie du problème ...

Oui. Il faut travailler de façon plus interdisciplinaire avec des psychologues, des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux pour encadrer le patient puisqu’y aller avec des narcotiques, des opioïdes, ça engendre des problèmes. Ça crée de la dépendance importante et ceux que l’on veut traiter, c’est par la méthadone et ça prend un temps important.

Les pharmaciens sont payés pour vendre des médicaments ...

Oui, mais nous sommes aussi et surtout payés pour bien conseiller les gens, optimiser les choses et enlever la médication que l’on a besoin d’enlever. Nous sommes payés pour faire des opinions pharmaceutiques. Mais les psychologues ne sont pas remboursés et les physiothérapeutes non plus.

Alors quelle serait la solution?

Il y en a beaucoup, mais la première chose, il faut une prescription électronique pour les opioïdes et aucune façon de modifier le papier que les patients reçoivent. Ils nous faut aussi mieux encadrer et former nos pharmaciens. Il faut aussi plus de ressources pour traiter les gens qui sont accros, utiliser d’autres produits que la méthadone, des centres de désintoxication, etc.