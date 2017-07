Vivre avec la neurofibromatose: un défi quotidien

Donovan a 9 ans et il est une véritable boîte à surprises. Atteint de neurofibromatose, il est couvert de taches brunâtres et commence à avoir aussi des neurofibromes, sorte de petite bosse sous-cutanée. Et sa mère ne sait jamais de quoi demain sera fait.

«Il a une faiblesse musculaire, une difficulté de langage, il attrape tous les virus inimaginables,» énumère-t-elle. Son fils ajoute : «J'ai de la difficulté à courir, à découper, à dessiner.»

Donavan les aime ses taches. Mais depuis qu'il a fréquenté un camp de jour, plus question pour lui d'enlever son chandail à la piscine. «S'il n'y avait plus de moqueries, ce serait la liberté,» dit-il.

La neurofibromatose est une maladie génétique non contagieuse qui affecte la peau, le système nerveux et les os.

Audrey Beauchesne aussi en est atteinte. «Dans la vie de tous les jours, couper du poulet ou du pain, je ne suis pas capable. J'ai 21 ans et j'ai besoin d'aide pour couper ma viande.»

Si la maladie est méconnue dans la population, elle semble l'être aussi du corps médical. «On me disait que c'était dans ma tête ! Que j'étais trop jeune pour avoir mal aux os comme ça.»

Quant à Donovan, il espère un jour devenir Maitre Ninja, peut-être justement pour mettre la maladie hors combat.