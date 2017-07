Aider les jeunes un tatouage à la fois

Un tatoueur de la Beauce victime de préjugés en raison de son apparence est de passage à Montréal pour aider les jeunes marginalisés en difficulté.

Selon Dave Z. James du collectif québécois Encre Sacrée Tattoo Klub, les préjugés envers les gens tatoués sont toujours présents malgré la démocratisation du tatouage.

Il en a lui-même été victime dans le passé lorsqu’il cherchait un travail en dehors du monde du tatouage.

«Ç’a été très compliqué. J’ai fini routier parce que personne d’autre ne voulait m’embaucher à cause de tout ce que j’avais sur moi», a raconté l’artiste et entrepreneur qui s'est fait tatouer pour la première fois alors qu'il avait 12 ans et qui gravite dans ce milieu depuis les 25 dernières années.

Ces préjugés peuvent se manifester dans toutes sortes d’autres situations comme le raconte sa conjointe, Cindy James. «En étant maman, quand j’allais chercher les enfants à l’école avec Dave, souvent on le voyait dans le regard des autres parents et des professeurs», a-t-elle expliqué.

Vaincre les préjugés

C’est cette façon de marginaliser au premier regard que le couple et plusieurs autres collaborateurs veulent combattre avec la campagne #Tousencrés2 de passage à Montréal cette fin de semaine dans le cadre de la convention Montréal Ink.

Cette grande famille de tatoués a mis en place une campagne de financement GoFundMe et un encan silencieux mettant aux enchères des portraits de personnalités connus pour amasser des fonds pour les organismes Dans la rue de Montréal et Au Trait d’Union de Québec.

Selon Philippe Lafrance, conseiller aux communications de l’organisme montréalais Dans la rue, qui vient en aide aux jeunes sans-abris, le but est de démontrer qu’il n’y pas que du négatif dans la différence.

«Ce n’est pas parce que tu es différent ou marginal que tu ne peux pas réussir dans la vie», a expliqué M. Lafrance.