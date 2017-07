Aucune trace de cancer pour Marc-André Skelling

Marc-André Skelling, qui est atteint de la maladie d'Hodgkin, vient d'apprendre que les résultats de ses tests ne présentent plus aucune trace de cancer.

«On dirait que je suis sur une vague! C'est le "fun" sentir ça, ça fait longtemps que je ne l'avais pas senti», a dit Marc-André Skelling.

Marc-André Skelling peut enfin souffler. Il a reçu l'appel tant attendu de son oncologue mardi.

«D'habitude, ce n'est pas de bonnes nouvelles. Les deux fois qu'il m'a appelé personnellement, c'est parce qu'il voulait que j'aille à l'hôpital pour passer des tests parce qu'il avait trouvé quelque chose. J'étais un peu sur les nerfs quand il a appelé, mais finalement c'était de bonnes nouvelles, donc j'étais content», a raconté le jeune homme de 26 ans, qui se bat contre le cancer depuis 6 ans.

En juillet 2016, il avait reçu une nouvelle semblable: les traces de cancer étaient toutes disparues.

Mais dès l'hiver qui a suivi, les résultats se sont assombris... Et des traces minimes ont été détectées au niveau des ganglions.

«Je réponds très bien à la radiothérapie. Chaque fois que j'en ai eue, ça a tout le temps enlevé les masses. C'est un deuxième miracle, totalement! Tu sais, quand tu vis avec la maladie au quotidien, tu t'attends toujours au pire. Tu ne sais jamais si tu vas te lever le matin si tu vas être correct? [...] Mais là, en fin de compte, tout est beau!», s’est-il réjoui.

Marc-André Skelling va poursuivre son traitement expérimental provenant des États-Unis pour la vie...

La maladie d'Hodgkin ne se guérit pas... Elle est plutôt endormie.

«Et là, elle dort! Et j'espère qu'elle va dormir longtemps. On reste tout le temps avec une crainte oui et non, mais en même temps, j'essaie tout le temps de tasser cette petite crainte-là pour vivre normalement», a dit Marc-André Skelling.

Plusieurs projets

«Je vous présente Olivia, ma petite nièce de presque trois mois. C'est sûr que ça aide à vouloir continuer et les voir grandir ces petits. Il y a aussi mon petit neveu William qui va arriver en septembre», a-t-il expliqué.

Au cours des prochaines semaines, Marc-André va emménager avec sa conjointe. Mais d'abord, il suit les conseils de son médecin.

«Ce que mon médecin m'a dit, c'est que mon premier travail, c'est de me refaire une santé!»