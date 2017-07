«Ça fait 38 ans que je reste dans cette belle région que j’appelle un royaume de paix. «Ça ne représente pas les gens de la région.»

Voilà la réaction du président de l' Association islamique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mustapha Elayoubi, à l’endroit de la pancarte «Saguenay ville blanche» qui a recouvert durant quelques heures l’affiche du cimetière Saguenay.

M. Elayoubi avance que les Saguenéens ne sont pas racistes. «Les gens ont une attitude d’accueil, d’ouverture. Ce sont des gens instruits, éduqués. Ce sont des gestes d’un groupuscule qui n’ont pas leur place ici dans notre région», tranche-t-il.

Le président de l' Association islamique du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne se montre pas inquiet à l’endroit des messages d’intolérance envers sa communauté autant à Saint-Honoré qu’ailleurs au Québec.

«Ça ne représente même pas une ou deux personnes ici, et ces gens-là sont connus de la part des autorités policières. Ils sont sous surveillance et la vie continue. Je ne donnerai pas plus d’importance à ces gens-là», conclut-il.