Capital de risque: le Québec domine le Canada

Paradis des start-ups, le Québec bat l’Ontario en ayant investi 100 millions $ de plus qu’elle au dernier trimestre, même si la province voisine a eu trois plus de transactions, a annoncé un rapport de PwC avec MoneyTree publié jeudi.

«Le marché de Toronto reste le plus actif en terme de transactions avec plus d’une trentaine... mais la reprise au Québec est bel et bien là depuis trois ans», note Andrew Popliger, associé en certification, technologie, information, communications et divertissement chez PwC.

L’explosion du secteur de l’intelligence artificielle, qui a obtenu plus de 200 millions $ lors de 12 transactions au pays, est en voie de surpasser le sommet atteint l’an dernier en grande partie grâce au Québec, indique l’étude.

Facteur Element AI

À Montréal, il y a eu neuf transactions plutôt que 16 au trimestre précédent. Cette baisse de 44 % a toutefois été rattrapée par la mégatransaction dépassant la centaine de millions d’Element AI qui a fait bondir la valeur totale des transactions ici de plus de 145 %.

Les deux transactions les plus importantes au Canada du dernier trimestre ont aussi eu lieu au Québec. Il s’agit d’Element AI (137,5 millions $) avec des investisseurs comme Intel Capital, BDC Capital de risque, Microsoft Ventures, Real Ventures, et de Repare Therapeutics (85,7 millions $) aidé par Versant Ventures, Celgene, Fonds Soins de santé de BDC.

Investisseurs très actifs

Les Québécois sont également les investisseurs les plus actifs au pays, si l’on se fie aux activités du dernier trimestre. La Banque de développement du Canada (Wave Financial, Zoom.ai, Alert Labs) arrive au premier rang et Real Ventures (Automat.ai, Element AI, Bus.com) en troisième place au classement canadien.

Pour M. Popliger, l’ère plus tranquille des années 2000 est chose du passé. «Pensez à Lightspeed, une start-up bien de chez-nous de vente ou détail... d’après moi, cette entreprise a le potentiel de devenir le prochain Shopify, rien de moins», observe-t-il.

Andrew Popliger constate aussi que le secteur de la santé continue de prendre de l’importance. «Il y a des biotechs qui quittent la Colombie-Britannique et l’Ontario pour le Québec en raison des avantages fiscaux», a-t-il ajouté.