Céline Dion dans une vidéo «flyée»!

Une autre vidéo mettant en vedette Céline Dion suscite un torrent de réactions sur les réseaux sociaux.

Cette fois, il s’agit d’une séquence mise en ligne par le magazine Vogue. On peut y voir la chanteuse québécoise prendre la pose dans une série de tenues extravagantes.

Adoptant une attitude complètement survoltée, elle exécute des chorégraphies surprenantes dans différents décors, allant d’un bateau de croisière sur la Seine, à Paris, aux cuisines d’un restaurant.

Mise en ligne jeudi avant midi, la vidéo a été visionnée plus de 85 000 fois en moins de quatre heures, en plus de susciter plus de 3600 réactions.

Céline Dion semble redoubler d’audace depuis quelque temps. En plus d’avoir posé complètement nue pour le magazine Vogue, elle a également offert une prestation particulièrement osée lors d’un spectacle qu’elle donnait à Bordeaux, en France.